Интересная закуска на скорую руку: необычные шарики с печенью трески
Закусочные шарики с печенью трески — беспроигрышный вариант необыкновенного блюда на праздник на скорую руку. Вкусно, просто и очень красиво.
Ингредиенты
- 1 банка консервированной печени трески в масле;
- 2 картошки;
- лук репчатый небольшого размера — 3 штуки;
- 2 куриных яйца;
- свежая зелень;
- 50 грамм твердого сыра;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- 3 столовые ложки семян кунжута.
Порядок приготовления
1. Сварить картофель в кожуре и яйца, охладить и почистить.
2. Натереть на терке яйца, картофель, твердый сыр.
3. Нарезать мелко репчатый лук и зелень. Соединить все компоненты в общую емкость.
4. Печень трески размять вилкой и добавить к салату.
5. Добавить в приготовленный салат соевый соус и все перемешать.
6. Семя кунжута обжарить на сковороде и выложить на мелкую тарелку, чтобы оно остыло, и так будет удобнее обваливать шарики.
7. Из тертого салата скатать шарики и обвалять их в кунжуте.
8. Выложить закуску на блюдо и украсить веточками зелени.
Подавать к столу можно сразу, можно дать закуске настояться. Приятного аппетита!