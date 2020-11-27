Кулинария и рецепты

Интересная закуска на скорую руку: необычные шарики с печенью трески

Можно приготовить такую закуску по указанному рецепту, а можно дополнить по своему желанию, попробуйте пофантазировать.
Интересная закуска на скорую руку: необычные шарики с печенью трески Фото: chef.com.ua

Закусочные шарики с печенью трески — беспроигрышный вариант необыкновенного блюда на праздник на скорую руку. Вкусно, просто и очень красиво.

Ингредиенты

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  • 1 банка консервированной печени трески в масле;
  • 2 картошки;
  • лук репчатый небольшого размера — 3 штуки;
  • 2 куриных яйца;
  • свежая зелень;
  • 50 грамм твердого сыра;
  • 2 столовые ложки соевого соуса;
  • 3 столовые ложки семян кунжута.

Порядок приготовления

1. Сварить картофель в кожуре и яйца, охладить и почистить.

2. Натереть на терке яйца, картофель, твердый сыр.

3. Нарезать мелко репчатый лук и зелень. Соединить все компоненты в общую емкость.

4. Печень трески размять вилкой и добавить к салату.

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5. Добавить в приготовленный салат соевый соус и все перемешать.

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6. Семя кунжута обжарить на сковороде и выложить на мелкую тарелку, чтобы оно остыло, и так будет удобнее обваливать шарики.

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7. Из тертого салата скатать шарики и обвалять их в кунжуте.

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8. Выложить закуску на блюдо и украсить веточками зелени.

Подавать к столу можно сразу, можно дать закуске настояться. Приятного аппетита!

Автор: Ася Раздельная