Интересная закуска на скорую руку: необычные шарики с печенью трески

Закусочные шарики с печенью трески — беспроигрышный вариант необыкновенного блюда на праздник на скорую руку. Вкусно, просто и очень красиво.

Ингредиенты

1 банка консервированной печени трески в масле;

2 картошки;

лук репчатый небольшого размера — 3 штуки;

2 куриных яйца;

свежая зелень;

50 грамм твердого сыра;

2 столовые ложки соевого соуса;

3 столовые ложки семян кунжута.

Порядок приготовления

1. Сварить картофель в кожуре и яйца, охладить и почистить.

2. Натереть на терке яйца, картофель, твердый сыр.

3. Нарезать мелко репчатый лук и зелень. Соединить все компоненты в общую емкость.

4. Печень трески размять вилкой и добавить к салату.

5. Добавить в приготовленный салат соевый соус и все перемешать.

6. Семя кунжута обжарить на сковороде и выложить на мелкую тарелку, чтобы оно остыло, и так будет удобнее обваливать шарики.

7. Из тертого салата скатать шарики и обвалять их в кунжуте.

8. Выложить закуску на блюдо и украсить веточками зелени.

Подавать к столу можно сразу, можно дать закуске настояться. Приятного аппетита!

Автор: Ася Раздельная